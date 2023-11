Niente titoli autorizzativi e scarico abusivo di rifiuti liquidi: sequestrata isola ecologica e denunciate 2 persone

Erronea qualificazione dell'area quale centro comunale di raccolta rifiuti, assenza di titoli autorizzativi e scarico di rifiuti liquidi non autorizzato. Sono queste alcune delle criticità gestionali e strutturali riscontrate nell'isola ecologica del Comune di Ribera, in contrada Scirinda. Ad accertarlo sono stati i carabinieri del Centro Anticrimine Natura, che è coordinato dal tenente colonnello Vincenzo Castronovo, e i militari della tenenza cittadina. Due persone - il legale rappresentante della società che si occupa della gestione dell'impianto e un dipendente addetto alla gestione tecnica del sito - sono state denunciate, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Sciacca. Le ipotesi di reato contestate sono: gestione illecita dei rifiuti e scarichi di liquidi non autorizzati.

L’intera isola ecologica di contrada Scirina è stata posta sotto sequestro e affidata in custodia giudiziale, con facoltà di uso, all'addetto alla gestione tecnica.

I militari dell'Arma si sono mossi su delega della Procura di Sciacca dopo che sui social network era stata segnalata la fuoriuscita di rifiuti liquidi dall'isola ecologica. Scattato il sopralluogo mirato, i carabinieri del Centro Anticrimine Natura in particolar modo hanno accertato l’erronea qualificazione dell’area quale centro comunale di raccolta, l’assenza di titoli autorizzativi e lo scarico di rifiuti liquidi non autorizzato. Assieme ai militari dell’Arma, anche il personale dell' Arpa che ha repertato dei campioni che verranno presto analizzati per stabilire se vi sia stato, o meno, inquinamento.