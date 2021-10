"Hashish e materiale per confezionare le dosi": arrestato sorvegliato speciale

Un cinquantaduenne, sorvegliato speciale, è stato trovato in possesso di 16 grammi di hashish, di due bilancini elettronici di precisione e di materiale per il taglio e il confezionamento della "roba". L'uomo - a margine del controllo effettuato dai carabinieri della tenenza di Ribera - è stato arrestato e posto ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

Droga e materiale sono stati rinvenuti durante una perquisizione domiciliare. Tutto è stato sequestrato e messo a disposizione della Procura di Sciacca. Il 52enne è stato arrestato per l'ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, con l’aggravante di aver commesso il reato in regime di sorveglianza speciale.