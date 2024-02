Stabile abbandonato trasformato in centrale dello spaccio e rifugio per migranti irregolari: avviata la demolizione

"Sono iniziati i lavori per la demolizione dell'immobile abbandonato che negli ultimi anni era diventato un centro di spaccio di droga e un rifugio per immigrati irregolari". Lo ha reso noto il sindaco di Ribera, Matteo Ruvolo. Ci vorrà qualche giorno per radere al suolo lo stabile e bonificare l'area. "Si tratta di un'opera di riqualificazione urbana molto attesa dalla cittadinanza, che da tempo denunciava la situazione di degrado e di insicurezza del quartiere - ha spiegato Ruvolo - . Ringrazio le forze dell'ordine per il loro lavoro, adesso dobbiamo restituire dignità e decoro a quella zona della città".