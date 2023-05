Trova la recinzione tagliata della casa di campagna: è stato un sopralluogo dei ladri?

E' stato un sopralluogo? Una ricognizione per capire se, e cosa, portare via.

Spetterà alla polizia, che si sta occupando delle indagini, stabilirlo. Ma tutto lascia pensare proprio a quello.

Un impiegato sessantaduenne ha denunciato il danneggiamento della recinzione del suo appezzamento di terreno, in contrada Cannatello ad Agrigento. L'uomo, recandosi nella sua casa di campagna, come spesso fa, s'è accorto che qualcuno ha tagliato e aperto la recinzione. L'abitazione è però risultata essere chiusa e in perfetto ordine. Verosimilmente chi voleva mettere a segno un furto ha desistito. O perché qualcosa o qualcuno lo ha disturbato, oppure perché non hanno ritenuto "interessante" aprire e forzare quella porta.