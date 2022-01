Scala dei Turchi imbrattata con vernice rossa e polvere da intonaco: aperta inchiesta

Ignoti hanno deturpato, con vernice rossa e polvere da intonaco, la marna bianca della Scala dei Turchi a Realmonte. Sul posto, acquisita la segnalazione, si sono recati i carabinieri della stazione cittadina e quelli della compagnia di Agrigento.

La Procura di Agrigento, con a capo il procuratore Luigi Patronaggio, ha aperto a carico di ignoti un fascicolo per danneggiamento di beni avente valore paesaggistico. I carabinieri della compagnia di Agrigento, coordinati dal maggiore Marco La Rovere, hanno immediatamente acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza. Filmati che, adesso, magistrati e carabinieri stanno visionando.

Per imbrattare la scogliera è stata usata pure una polvere che si scioglie in acqua per verniciare esterni. La Procura ha disposto esami sul materiale e indagini sulle rivendite.

La condanna di Musumeci: "Un oltraggio alla bellezza, è vandalismo vigliacco"



"La splendida scogliera di marna bianca della Scala dei Turchi, nell’Agrigentino, attrazione per visitatori di tutto il mondo, è stata vergognosamente deturpata. Condanniamo gli autori di tale gesto vigliacco, che costituisce oltraggio non solo ad un bene paesaggistico di rara bellezza, ma anche all'immagine della nostra Isola. Mi auguro che la magistratura possa giungere velocemente all'identificazione dei responsabili".

Lo ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che ha sottolineato come "il governo regionale, attraverso l'Ufficio contro il dissesto idrogeologico e la Protezione civile, sia impegnato da qualche anno, assieme ad altre istituzioni, nella tutela e nella salvaguardia dell'integrità di questo meraviglioso angolo della Sicilia".