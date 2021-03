Caso di Covid all'istituto Garibaldi, sindaco attiva la Dad per la classe

Un caso di Covid all'istituto comprensivo Garibaldi di Realmonte. Il sindaco, Sabrina Lattuca, dopo aver chiesto all'Asp, ha emesso - a tutela e salvaguardia della salute pubblica - un provvedimento di sospensione dell'attività didattica in presenza per la classe interessata, con relativa attivazione della Dad fino a domani, compreso. Il tutto in attesa che "l’Asp disponga ulteriori prescrizioni per consentire all’amministrazione comunale di effettuare eventuali modifiche e/o integrazioni all'ordinanza per tutelare la popolazione scolastica - viene specificato dal sindaco - . Ogni eventuale ed ulteriore provvedimento delle attività didattiche in presenza deve essere assistito dall’esplicito richiamo al vincolante parere dall'Asp che - conclude il sindaco - dovrà motivare il proprio indirizzo sulla base di individuati e descritti parametri tecnico-scientifici”.