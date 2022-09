Viene trovato alla guida dell'auto senza patente e minaccia i carabinieri: denunciato

Incappa in un controllo stradale, realizzato dai carabinieri, e viene trovato senza patente di guida. I militari dell’Arma informano il cinquantunenne della multa che, inevitabilmente, gli doveva essere elevata. Improvvisamente, il ravanusano dà in escandescenze ed inizia, a chiare lettere, a minacciare i due carabinieri. E’ proprio per l’ipotesi di reato di minaccia a pubblico ufficiale che il cinquantunenne è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. E la multa, per aver guidato l’Audi A4 senza patente, gli è stata comunque elevata.

Non è la prima volta, e forse non sarà neanche l’ultima, che i carabinieri – ma anche altri rappresentanti delle forze dell’ordine – diventano “bersaglio” di minacce, e talvolta anche ingiurie ed offese, quando devono fare semplicemente, banalmente, il proprio lavoro, contestando irregolarità amministrative o peggio ancora fattispecie di reato.

Nel caso di specie, sono le norme del codice della strada che impongono di elevare un’ammenda – che va da un minimo di 2.257 euro ad un massimo di 9.032 euro – a chi viene trovato alla guida di un mezzo senza aver mai conseguito la corrispondente patente. Carabinieri, polizia e altre forze dell’ordine non possono far altro che, naturalmente, applicare il dettame normativo.