Punta un coltellaccio contro il coetaneo e si fa consegnare tutti i soldi: denunciato 23enne

Punta un coltellaccio contro un coetaneo e si fa consegnare quanto il ragazzo aveva in tasca: circa 150 euro. Rapina a mano armata quella che è stata realizzata in centro a Canicattì. Il delinquente, arraffati i soldi, come da copione, è fuggito a gambe levate. Sperava, naturalmente, di farla franca, di non essere identificato. Si sbagliava però, e di grosso, perché i poliziotti del commissariato cittadino sono riusciti a dargli un nome e cognome. Ha 23 anni, ed è di Canicattì, l'autore del "colpo". Un giovane che è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento per rapina a mano armata.

Non è stato possibile procedere all'arresto del ventitreenne perché non c'era più la flagranza di reato. Quindi gli agenti del commissariato di Canicattì non hanno potuto far altro - dopo aver ricostruito il fatto delinquenziale e aver proceduto, grazie ad una meticolosa e rapida attività investigativa - che formalizzare a suo carico una denuncia.

La vittima della rapina, un altro canicattinese, non è, naturalmente per fortuna, rimasto ferito.