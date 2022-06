Il verdetto del Gup

"Brogli per fare rimuovere il sindaco dal Tar": rinviati a giudizio presidente di seggio e 5 rappresentanti di lista

La denuncia fu presentata dall'attuale primo cittadino di Raffadali, Silvio Cuffaro. Al candidato sconfitto del 2015, Piero Giglione, che perse per soli 5 voti, ne erano stati attribuiti 6 in più: messe a verbale anche una serie di irregolarità inesistenti per invalidare la preferenza del rivale