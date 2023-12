Nessun bando all'orizzonte: scatta la proroga di due anni del servizio dei rifiuti in città

Come era facile aspettarsi, è arrivata la proroga dell'attuale servizio di igiene ambientale ad Agrigento. La determina che prolunga l'attività svolta dal raggruppamento composto da Iseda, Sea e Seap è stata pubblicata dal Comune in questi giorni e stabilisce appunto una prosecuzione delle attività a partire da oggi, 1 dicembre, fino al gennaio del 2025.

Un passaggio cui Palazzo dei giganti è arrivato dopo una interlocuzione con la Srr Ato 4, cui ha chiesto "informazioni sui tempi delle procedure relative alla nuova gara".

E' l'ente ad aver quindi "invitato il Comune di Agrigento, nelle more che venga esperita la gara per il nuovo servizio di igiene ambientale, a garantire il proseguimento del servizio pubblico essenziale mediante proroga dell’attuale contratto di servizio o mediante affidamento tramite gara ponte per il tempo strettamente necessario per dare l’avvio al nuovo servizio che si ipotizza nel mese di gennaio 2025".

La scelta del municipio è quindi caduta sulla proroga, che sarà attivata al costo di 9.550.644,81, con iva al 10%, imprevisti e incentivi tecnici inclusi. Identici rimarranno i servizi prestati dal gestore, mentre il Comune ha già chiarito che la proroga sarà "risolta con effetto immediato qualora venga conclusa la gara per l’individuazione del nuovo contraente e all’avvio del nuovo servizio di igiene ambientale".

E' probabile che ad una medesima soluzione arriveranno anche gli altri comuni che rientrano nella stessa gara, tutti in attesa di atti da parte della Srr.