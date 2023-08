Non solo Valle dei Templi: Vittorio Sgarbi prosegue il tour nell'Agrigentino fra casa Sciascia e Teatro Andromeda

Non solo Valle dei Templi: il sottosegretario alla Cultura e critico di arte, Vittorio Sgarbi, dopo avere inaugurato la mostra a Villa Aurea, dal titolo “La bottega di Leonardo, la Vergine delle rocce”, con tanto di bacchettata al sindaco Franco Miccichè per la pulizia non eccelsa della città, ha proseguito il suo tour in provincia.

Sgarbi ha visitato il teatro Andromeda e la fondazione Leonardo Sciascia. "C’è un luogo di rara poesia - ha scritto su facebook -, incastonato tra i monti Sicani, appena sopra Santo Stefano Quisquina. Qui il pastore artista Lorenzo Reina ha realizzato il Teatro Andromeda. Un angolo incantato di una Sicilia remota e intatta, dove ogni sera, al tramonto, visitatori da tutto il mondo contemplano il maestoso paesaggio siciliano che si estende fino al mare del Canale di Sicilia".

L'esponente del governo Meloni ha postato pure una foto all'interno della casa di Leonardo Sciascia a Racalmuto "con Pippo di Falco (l’imprenditore che l’ha comprata - racconta - evitando che diventasse un B&B) e Felice Cavallaro, giornalista del “Corriere della Sera” e animatore della “Strada degli scrittori di Agrigento”.