Si intrufolano nella villetta estiva e sperano in un colpo grosso: buco nell'acqua per i criminali

Un buco nell'acqua. E' quello che ha fatto una banda di malviventi che s'è intrufolata in un'abitazione di campagna di contrada Noce, a Racalmuto. Chissà, vedendo la residenza estiva, cosa pensavano di trovare: elettrodomestici, suppellettili. Si sono dovuti però "accontentare" - ed è per questo che è stato un buco nell'acqua - di oggetti di scarsissimo valore. E questo perché altri delinquenti ci erano arrivati prima di loro.

La casa di campagna di contrada Noce era stata già, nel passato, "visitata" e praticamente "ripulita" da un'altra banda di ladri. I proprietari non hanno più comprato quello che era stato rubato, quindi né nuovi elettrodomestici, né chissà che utensili. Ed è praticamente il nulla, o comunque oggetti di scarsissimo valore, quello che i "nuovi" ladri si sono ritrovati davanti. Hanno portato via qualche suppellettile o, ma di fatto hanno ingoiato un amaro boccone perché il furto non è affatto andato per come preventivato.

A denunciare il furto, alla polizia, è stata la proprietaria dell'abitazione: una pensionata ottantaduenne residente ad Agrigento. E i poliziotti hanno, naturalmente, subito, avviato le indagini.