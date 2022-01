"Trova carte di credito e le usa per fare acquisti online", denunciato un ventottenne

Trova delle carte di credito, verosimilmente per caso, e le utilizza per per effettuare acquisti online su un famoso sito internet. Ha 28 anni ed è di Giarre, nel Catanese, l'uomo che è stato denunciato alla Procura della Repubblica - dai carabinieri della stazione di Racalmuto - per indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento.

A denunciare la scomparsa delle sue carte di credito - era il 26 ottobre del 2021 - è stato un racalmutese di 66 anni impiegato. L'uomo, non riuscendo più a ritrovare le sue carte di credito, s'è rivolto alla stazione dei militari dell'Arma di Racalmuto.

Una denuncia di smarrimento quella che è stata formalizzata. I carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini ed hanno accertato che quelle carte di credito sono state usate, per fare degli acquisti online su un sito internet molto noto, da un giovane di Giarre che ha speso complessivamente 373 euro. Il giovane è stato appunto denunciato alla Procura della Repubblica di Agrigento