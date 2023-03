“Non solo emergenza sbarchi, qui c’è uno storico retaggio mafioso che ha cambiato pelle”: Ricifari s’insedia e analizza il territorio

Il nuovo questore di Agrigento, Emanuele Ricifari, è pronto a prendere le redini del territorio e ne è profondo conoscitore. E’ consapevole che l’emergenza primaria da gestire non è solamente rappresentata dai continui sbarchi a Lampedusa, ma anche dalla presenza di un tessuto mafioso ancora solido e che, rispetto al passato, ha solo cambiato pelle.

”Agrigento - ha detto durante la conferenza stampa d’insediamento - non è solo Lampedusa. Qui c'’ uno storico retaggio mafioso. Conosco bene il fenomeno per averlo trattato, come questore, in provincia di Caltanissetta. Sono due realtà attigue geograficamente, ma anche a livello antropologico e di 'famiglie. Oggi la mafia non è più la stessa: gli stiddari esistono ancora anche se hanno abbassato l'aggressività, gli esponenti o sono in galera o sono sotto misure di sorveglianza ed esiste una lente che li controlla. Anche qui stanno percorrendo strade diverse, stanno seduti nei consigli di amministrazione di banche del Nord Europa o in multinazionali. Una volta la mafia si occupava della vendita di zucchine o animali, adesso si dedica, come dimostrano le inchieste e le condanne, al settore di gioco e scommesse, persino allo street food“.