“Pusher violenti nel centro storico”, 8 rinvii a giudizio

A denunciare il degrado erano stati i residenti della zona: l’operazione “Piazza pulita” approda in aula per il processo

Tutti rinviati a giudizio gli 8 imputati dell’operazione “Piazza pulita”, che ha disarticolato un giro di pusher violenti che avrebbe gestito la rete dello spaccio nella zona di piazza Ravanusella e via Gallo, centro storico gran parte del quale abbandonato. Il gup Francesco Provenzano ha mandato tutti a processo: la prima udienza è stata fissata per il 13 settembre davanti ai giudici della prima sezione penale.



L’inchiesta ha disarticolato un giro di spaccio composto - sostiene l'accusa - da africani che, in alcune circostanze, oltre a smerciare droga a giovanissimi, avrebbero colpito con calci e bottigliate i loro clienti. A processo vanno Lamin Singhateh, 24 anni, del Gambia; Sainey Danso, 22 anni, del Gambia; Mustapha N'Diaye, 26 anni, del Senegal; Mamadi Cissè, 21 anni, del Gambia; Henry Heraze, 22 anni, nigeriano; Ballamusa Cham, del Gambia, 22 anni; Nathalie Verons, 46 anni, belga; Mohamed Bah, 21 anni del Gambia. Nessuno dei difensori (fra gli altri gli avvocati Giuseppe Lauricella, Fabio Inglima Modica e Gabriele Lipani) ha chiesto riti alternativi.

Il blitz si è concentrato su quello che è stato ritenuto da tempo il quartier generale dello spaccio di hashish e marijuana. Fra piazza Ravanusella e il salotto buono della via Atenea, passando per le vie Vallicaldi, Cannameli, Gallo e Boccerie, scorrevano "fiumi" di droga. Stupefacenti che - sempre secondo l'accusa - venivano spacciati, in maniera privilegiata, da alcuni gruppi di extracomunitari.



A denunciare il degrado erano stati i residenti, spesso infastiditi anche dalle scene di violenza a cui avevano assistito.