Tenta di riportare la calma durante una rissa e si prende una coltellata alla mano: poliziotto in ospedale

Tenta di riportare la calma durante una rissa scoppiata, nel corso della notte, in centro a Sciacca e viene raggiunto da una coltellata alla mano. Poliziotto ferito ricorre al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II dove i medici lo stanno sottoponendo a tutti gli accertamenti e le cure del caso. Non si tratta comunque di ferite gravi, tant'è che l'agente ha fatto ricorso al presidio sanitario soltanto in mattinata.

L'agente, in servizio in altre realtà, si trova a Sciacca in vacanza. Ieri sera era uscito con degli amici e ad un certo punto, a quanto pare, si sarebbe innescato, non è chiaro per quale motivo, un tafferuglio. Il poliziotto è intervenuto cercando subito di bloccare i coinvolti, riportando la calma. Ma durante i concitati momenti è stato raggiunto da un fendente ad una mano. Sul posto, lanciato l'Sos, sono intervenuti i carabinieri. All'arrivo della pattuglia, gli esagitati che avevano determinato il momento di caos erano però già scomparsi, dileguatisi nel nulla.

Il poliziotto rimasto leggermente ferito stamani, appunto, s'è recato in pronto soccorso per farsi controllare, medicare e refertare. Ha naturalmente rischiato grosso, ma per fortuna non ha riportato gravi conseguenze.