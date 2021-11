Presta 5mila euro all'ex genero, 82enne dopo tre anni chiede il saldo e viene minacciato di morte

Chiede un prestito – di 5 mila euro – all’ex suocero e quando il pensionato ottantaduenne, dopo tre anni, va dall’ex genero per reclamare il saldo di mille euro, l’anziano viene minacciato di morte. “Cca nun ci ha viniri cciù, sennò ti sparu in testa”: questo si sarebbe sentito rispondere dal quarantaseienne il pensionato che ha formalizzato denuncia, per minacce, ai poliziotti del commissariato di Canicattì.

L’anziano avrebbe prestato i soldi all’ex genero, con il quale era rimasto in ottimi rapporti nonostante la separazione con la figlia, perché l’uomo, a suo dire, era in difficoltà economiche. La promessa che era stata fatta era che il denaro sarebbe stato restituito non appena possibile. Ed effettivamente il quarantaseienne ha già riconsegnato all’ex suocero 4 mila euro. Mancavano appunto, nonostante le rassicurazioni di un tempestivo saldo, mille euro. L’anziano, accompagnato dal fratello, è dunque andato a trovare l’ex genero che, stando a quanto denunciato dal pensionato, non appena lo ha visto si sarebbe subito innervosito. Il quarantaseienne avrebbe iniziato ad inveire, ad alta voce, contro l’ottantaduenne che quando s’è sentito minacciare di morte, impaurito, è subito andato via. Ai poliziotti del commissariato di Canicattì, il “nonnino” ha saputo dire se l’ex genero fosse o meno possessore di armi. L’anziano, prima di arrivare alla denuncia, ha cercato altre strade, tramite familiari, per riottenere quanto ancora il quarantaseienne gli deve. I soldi non sono arrivati e dunque il pensionato s’è rivolto alla polizia, raccontando sia del prestito che delle minacce ricevute. La denuncia è stata, naturalmente, formalizzata a carico del quarantaseienne proprio per l’ipotesi di reato di minacce.