Anziano precipita dal secondo piano e muore al pronto soccorso

Un pensionato di 91 anni è morto, al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì, dopo essere precipitato dal secondo piano della sua abitazione. Per via del gravissimo quadro clinico, dall'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta si era levato in volo l'elisoccorso del 118 che avrebbe dovuto occuparsi del trasferimento del paziente. L'elisoccorso è però rientrato alla base completamente vacante e questo perché mentre i soccorritori erano in volo, l'anziano è deceduto.

Non è chiaro cosa abbia determinato la caduta dell'uomo dal terzo piano. I poliziotti del commissariato di Canicattì sono al lavoro per ricostruire, e cercare di mettere dei punti fermi, in quella che è stata una tragedia. L'anziano pare abbia compiuto un gesto disperato, lanciandosi dal balcone di casa.

(Aggiornato alle ore 9,52)