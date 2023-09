Polizia municipale

Auto in doppia e triplice fila, ma anche posteggiate sulle strisce pedonali e senza park card: 60 multe

In alcuni casi, i proprietari dei mezzi, alla vista della multa sul tergicristallo, hanno protestato contro gli uomini in divisa, sostenendo che le strisce blu, che contrassegnano le aree di parcheggio a pagamento, non si vedono più