Il racconto shock

Sequestra, violenta e tortura con bottigliate e frustate la compagna minorenne incinta: la madre della vittima conferma in aula

La ragazzina sarebbe stata segregata in casa, colpita con dei cavi elettrici e costretta a raccogliere con la bocca dei mozziconi di sigaretta. In una circostanza le sarebbero stati cuciti i genitali. La donna in aula: "Mia figlia mi raccontò tutto"