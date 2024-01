"Trovato con più dosi di hashish": nei guai un adolescente empedoclino

Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. E' per questa ipotesi di reato che un adolescente di Porto Empedocle è stato denunciato alla Procura presso il tribunale dei minorenni di Palermo. Durante un controllo, effettuato dai poliziotti del commissariato "Frontiera", il ragazzo è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish suddivisi in dosi.

La "roba" è stata, naturalmente e subito, posta sotto sequestro, mentre il giovane empedoclino è finito nei guai. Ad "incastrarlo" è stato il particolare che lo stupefacente fosse suddiviso in dosi, il segnale - inequivocabile - per poliziotti e pm di turno che quell'hashish avrebbe dovuto essere spacciato.