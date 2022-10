Porta d'Europa a Bruxelles? Il comitato 3 ottobre: "No allo spostamento, facciamola diventare patrimonio dell'Unesco"

"Ci impegneremo per far sì che il 3 ottobre diventi 'Giornata europea della memoria e dell’accoglienza', ma anche per fare in modo che la Porta d’Europa possa diventare un monumento patrimonio dell’Unesco, quale esempio eccezionale dello spirito di accoglienza dell’isola di Lampedusa, specialmente ora che l’opera è divenuta vulnerabile per l'impatto degli agenti atmosferici”. Lo ha dichiarato Tareke Brahne, presidente del comitato 3 ottobre, che così come fatto all'indomani di quando il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino ha lanciato la provocazione, è tornato a ribadire un secco "no" allo spostamento del monumento di Mimmo Paladino.

“Pensare di spostare la Porta d’Europa è un oltraggio alla memoria delle oltre 24.000 persone che solo negli ultimi nove anni hanno perso la vita nel Mar Mediterraneo. La Porta d’Europa è simbolo di memoria, ma anche di accoglienza per tutte quelle persone che giungono a Lampedusa nella speranza di una vita migliore”. “Spero che tali affermazioni nascano solo dal desiderio di ottenere un po’ di visibilità e da un certo gusto per la provocazione - ha dichiarato Tareke Brahne in merito all'idea rilanciata, sui social, dal vice sindaco delle Pelagie Attilio Lucia - . Se si dovesse decidere di mettere una copia della Porta d’Europa a Bruxelles, noi del comitato 3 ottobre non saremo contrari. Da sempre, infatti, sosteniamo che la responsabilità del soccorso e dell’accoglienza delle persone migranti debba essere una responsabilità condivisa da tutti gli stati membri dell’Unione Europea e che debba essere una priorità nell’agenda delle istituzioni europee”.