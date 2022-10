Trasferire la Porta d'Europa davanti alla sede del parlamento europeo? Mannino: "Non è una provocazione"

Non è solo una provocazione l'idea - lanciata ieri, durante le commemorazioni del naufragio del 3 ottobre 2013, dal sindaco delle Pelagie Filippo Mannino - di spostare la Porta d'Europa da Lampedusa a Bruxelles, davanti l'ingresso del Parlamento europeo. L'idea servirà per "scuotere veramente le coscienze di chi governa l'Europa", così come aveva detto ieri - durante le celebrazioni per commemorare le 368 vittime del drammatico incidente di 9 anni fa - il sindaco Mannino e ha ribadito oggi, sui social, il suo vice Attilio Lucia.

La Porta d'Europa, realizzata da Mimmo Paladino ed inaugurata nel 2008, per onorare la memoria dei migranti deceduti in mare, a due anni di distanza del suo restauro, è nuovamente deteriorata, a causa della salsedine.

"Confrontandoci con l'artista, abbiamo capito che è inutile continuare a restaurare. Il materiale da cui è composta viene danneggiato dalla salsedine del mare - ha spiegato il sindaco Filippo Mannino - . Ecco dunque la base, che è diventata una provocazione, di collocare a Lampedusa una copia della Porta d'Europa, realizzata con materiale adeguato e di collocare a Bruxelles l'attuale opera d'arte".

"La Porta d'Europa può tornare a incarnare il ruolo che deve avere - ha concluso Mannino -, ossia l'essere un monito, un modo per sollecitare una riflessione, sottolineare un'urgenza, richiamare tutti ad una assunzione di responsabilità".

"La Porta d'Europa non si tocca. Ma possiamo portarne una, un'altra, al parlamento europeo - ha detto Tareke Brhane, presidente del comitato 3 ottobre - . L'idea è stata lanciata ieri dal sindaco e siamo concordi sul fatto che questo monumento in memoria di chi ha perso la vita in mare e dell'accoglienza di Lampedusa vada portato a Bruxelles per far capire ai nostri politici che ci sono persone che continuano a morire e che Lampedusa appartiene all'Europa. E' un'idea nata ieri, ne parleremo naturalmente".