Bevande ai clienti dopo l'orario di chiusura e assembramenti, chiuso locale e multe per avventori

Blitz della polizia in un bar di via Atenea alle 20, contestate le violazioni delle norme anti-Covid e della zona arancione

Gli agenti della squadra amministrativa della Questura, coordinati dal questore di Agrigento, hanno disposto la chiusura, per tre giorni, di un bar di via Atenea in seguito a un controllo, eseguito ieri sera, che ha consentito di accertare la vendita di bevande a numerosi avventori alle 20, ovvero due ore oltre il limite di chiusura previsto nella zona arancione.

Per tredici avventori, che consumavano nei pressi dell'attività creando degli assembramenti, è scattata la multa. Per il titolare del bar, oltre alla sanzione amministrativa, è stato disposto lo stop per tre giorni.