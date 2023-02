Pluripiano di piazza Rosselli, servono 11 milioni di euro per il completamento

Parcheggio pluripiano di piazzale Rosselli, servirebbero 11 milioni di euro per il completamento della struttura: il Comune a caccia di fondi per rendere nuovamente operativa una delle infrastrutture più importanti per la viabilità cittadina.

La questione è stata affrontata nei giorni scorsi in Consiglio comunale durante il question time: il pluripiano è stato al centro di una lunghissima battaglia legale, dopo che i lavori vennero sospesi nel 2012 per un'interdittiva antimafia poi annullata dal Cgars anni dopo.

I lavori non sono mai ripartiti e l'azienda che avrebbe dovuto realizzarli ha già ottenuto la condanna del Comune ad un risarcimento di circa un milione e mezzo di euro. Da lì era stata avviata un'interlocuzione che però, alla fine, non ha condotto praticamente a nulla.

"Nonostante le posizioni non fossero tanto distanti all'ultimo incontro del mese scorso - ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici Gerlando Principato - il concessionario non ha presentato una nuova ipotesi di piano economico finanziario.

Considerato che la transazione non si è concretizzata si prefigura il completamento del parcheggio da parte del Comune di Agrigento, che è proprietario del bene che risulta iscritto negli elenchi delle opere incompiute con finanziamenti dedicati o da cercare alla regione o nei finanziamenti Pnrr o in altre linee di finanziamento".

Complessivamente il pluripiano comunque è in buone condizioni e, ha aggiunto Principato, c'è la possibilità "di riattivare

il processo in tempi molto brevi".