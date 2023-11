Notte di Halloween in mano ai vandali: anziano colpito da un sasso e danneggiati arredi urbani

Hanno preso a sassate il portone e la finestra di un'abitazione di via Crispi di Santa Margherita Belice. Lanciati petardi fra i piedi dei cittadini che erano in piazza e usato una bomboletta e un accendino come lanciafiamme a Menfi. I due paesi, la notte di Halloween, sono stati preda dei vandali. Non giovani che, mascherati, volevano divertirsi. Ma autentici vandali. Ed anche il sindaco di Menfi, Vito Clemente, ha biasimato e condannato il comportamento di quei ragazzi che hanno danneggiato degli arredi urbani, imbrattandoli con i pennarelli. Mentre alcuni cittadini hanno raccontato di quei "petardi buttati in pezzo ai piedi delle famiglie con bambini".

E' stato invece denunciato, alla stazione dei carabinieri, quanto accaduto a Santa Margherita Belice dove un banda di giovanissimi ha preso di mira l’abitazione dell’anziano lanciando pietre contro la porta e la finestra della residenza. Una pietra avrebbe anche colpito l’anziano. I militari dell'Arma hanno avviato le indagini per identificare i ragazzi.