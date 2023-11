“Picchiò la madre e la sorella per farsi dare i soldi”, condannato 35enne

In più occasioni avrebbe percosso la madre e la sorella per farsi consegnare del denaro. E avrebbe anche danneggiato l’auto del padre ed alcuni beni all’interno dell’abitazione. Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia è stato condannato a un anno e 8 mesi un montevaghese di 35 anni. La sentenza, con i benefici della sospensione della pena e con la revoca degli arresti domiciliari, è stata emessa dal gup del tribunale di Sciacca Antonio Cucinella. I fatti risalgono all’inizio del 2023.

Il pubblico ministero Brunella Fava aveva chiesto la condanna a 2 anni e 4 mesi. Con la revoca dei domiciliari ora l’uomo è tornato libero.