Anziano si tolse la vita in una stanza d’ospedale, il giudice ha deciso: “medici e infermieri non colpevoli”

Sono stati tutti assolti i medici psichiatri e gli infermieri dell’ospedale “San Giovanni Paolo II” di Sciacca che furono coinvolti in una vicenda giudiziaria che riguardava la morte, per suicidio, di un anziano paziente che si tolse la vita in una stanza di degenza. La vicenda risale al 2015 e portò al processo, per il reato di omicidio colposo. La sentenza di assoluzione, perché il fatto non sussiste, è stata emessa dal giudice monocratico del tribunale di Sciacca nei confronti dei medici Sergio Bivona e Giovanni Speziale e degli infermieri Giuseppe Magro, Rosa Termini, Antonina Vaiana Vaiana e Antonino Gisone. Il suicidio avvenne il 10 dicembre di 8 anni fa.

Secondo le accuse gli imputati sarebbero stati responsabili della morte del paziente “per colpa professionale grave nell’attività di sorveglianza e cura del degente e nella violazione dei regolamenti e dei protocolli vigenti in materia”. Durante il dibattimento il pubblico ministero aveva chiesto l’assoluzione per tutti ritenendo “incerte” le prove. La famiglia dell’anziano suicida si era costituita parte civile chiedendo invece la condanna di tutti gli imputati e il risarcimento del danno.

Medici e infermieri sono stati assistiti dagli avvocati Giovanni Vaccaro, Sergio Indelicato e Aldo Rossi.