Guida senza patente e non è la prima volta: denunciato 18enne, ma anche il papà

Non si è fermato all’Alt della polizia e quando, dopo essere stato inseguito, è stato trovato senza patente è stato denunciato. Ed ha fatto finire nei guai anche il papà. I poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro, nelle ultime ore, hanno effettuato una raffica di controlli tanto in centro, quanto nella periferia della città del Gattopardo. E i risultati non sono mancati.

Un diciottenne, alla guida di un’utilitaria, non s’è fermato all’Alt della polizia. E’ stato inseguito e fermato dalle pattuglie che hanno accertato che il giovane non aveva mai conseguito la patente di guida. Non trattandosi della prima volta che veniva pizzicato alla guida senza patente, il diciottenne di Palma di Montechiaro è stato denunciato per guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale visto che non si è fermato all’Alt. Denunciato, per incauto affidamento dell’autovettura, anche il padre del diciottenne.