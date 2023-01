Trovato in possesso di un coltellaccio di genere vietato: denunciato 14enne

Trovato in possesso di un coltellaccio di genere vietato. Quattordicenne deferito alla Procura presso il tribunale per i minorenni di Palermo. A procedere sono stati i poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro.

Durante un altro controllo, un quattordicenne è stato trovato – sempre dai poliziotti del commissariato di Palma di Montechiaro – in possesso di un coltellaccio di genere vietato. E’ stato deferito per detenzione e porto di oggetti atti ad offendere ed è stato riaffidato ai genitori. Controlli di questo genere, per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica ed il pieno rispetto delle regole, continueranno ad essere fatti in una realtà complicata, spesso difficile, qual è Palma di Montechiaro.