Palermitani e tunisini a "zonzo" per le strade di Sciacca, sanzionati: foglio di via per uno di loro

I poliziotti del commissariato di Sciacca, durante il controllo del territorio, hanno "beccato" delle persone provenienti da Palermo e da Comiso. Nel dettaglio si tratta di due uomini e tre cittadini tunisini residenti a Comiso. Le persone, second quanto emerso, si trovavano a Sciacca "senza giustificato motivo".

I poliziotti hanno sanzionato i soggetti per la violazione alla normativa Anticovid, "per essersi spostati da un comune all'altro senza alcuna motivazione ed a uno di essi contestavano la violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori in materia di tutela ambientale".

L'ufficio misure di prevenzioni della Questura ha predisposto per una delle persone fermate il foglio di via con rimpatrio obbligatorio con l'inibizione a fare rientro nel comune di Sciacca per tre anni.