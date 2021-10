"Ottobre rosa", il Comune di Realmonte sensibilizza allo screening contro il carcinoma alla mammella

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

In occasione dell'iniziativa Ottobre Rosa, il Comune della Città della Scala dei Turchi, in collaborazione con la sezione Cif di Realmonte,presieduta da Carmelinda Veziani, ha promosso ieri sera, un incontro di sensibilizzazione con l'obiettivo di informare la popolazione femminile sui fattori protettivi e sugli strumenti migliori per contrastare il carcinoma della mammella, forma di tumore più frequente tra le donne in Italia. L'aula consiliare del Municipio, ha ospitato l'interessante incontro a cui hanno preso parte circa trenta donne. Gli operatori del Centro Gestionale Screening dell'Asp 1 di Agrigento, hanno spiegato l'importanza della prevenzione e degli screening oncologici, fondamentali per diagnosticare in fase iniziale la patologia, rendendo così le terapie molto più efficaci e risolutive. La dott.ssa Angela Matina, ha spiegato che l’Asp di Agrigento offre gratuitamente tre screening oncologici: screening del carcinoma del cervicocarcinoma rivolto alle donne di età compresa 25 - 64 anni; quello del carcinoma della mammella rivolto alle donne di età compresa 50 - 69 anni e per ultimo lo screening del carcinoma del colon retto rivolto alle donne e agli uomini di età compresa 50 - 69 anni.

Il sindaco, avv. Sabrina Lattuca ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa che si inquadra nell'ambito delle attività del Tavolo della Solidarietà, realizzate in collaborazione con la sezione locale del Cif. “ Ringrazio la presidente ciffina, Carmelinda Veziani e gli operatori dell'asp- afferma il sindaco- per questo momento di informazione esteso alla popolazione di Realmonte, invitando le donne a sottoporsi agli screening gratuiti. La prevenzione rimane il migliore alleato per contrastare l'insorgenza di questa patologia”.