Mafia e traffico di droga, no del gip ad altri 14 arresti: "Manca la prova dell'associazione"

I numeri dell’operazione “Oro bianco” potevano essere anche più consistenti se il gip di Palermo, Filippo Serio, avesse accolto tutte le richieste dei pm della Dda. In particolare sono stati rigettati gli arresti di 14 indagati che i magistrati della Procura ritenevano fossero organici all’organizzazione dedita al traffico di droga.

Secondo il giudice, pur trattandosi di persone che gravitano nell’ambiente degli stupefacenti, “le condotte appaiono dirette a massimizzare i propri profitti e non di gruppo”. Cade anche l’aggravante mafiosa, in relazione all’accusa di traffico di droga, perché “mancano specifici elementi da cui desumere il preciso intento degli indagati di agevolare, con la propria condotta, l’associazione mafiosa”.

Non è escluso, quindi, che la Dda possa rivolgersi al tribunale del riesame per chiedere nuovamente l’arresto degli indagati per cui è stata rigettata la richiesta.