Neonato prematuro morì per malattia emolitica fetale, Asp condannata a pagare oltre 410 mila euro

Il tribunale di Agrigento ha condannato l'Asp al pagamento di totali di 410.128,12 euro. Somma che è stata già messa in liquidazione nei confronti delle due parti attrici che, nell'aprile del 2018, citarono l'azienda sanitaria provinciale affinché venisse dichiarata "l'esclusiva responsabilità da colpa medica, quale conseguenza dell'operato negligente, imprudente e imperito dei sanitari dell'unità operativa di Ostetricia e Ginecologia, consistite in una serie di omissioni e inadempienze caratterizzanti l'intero percorso gravidico". Le parti chiedevano un risarcimento del danno quantificato in 2 milioni di euro.

Era il 6 gennaio del 2016 quando la puerpera partorì il suo neonato. Era a 32+3 settimane di gravidanza. Il piccolo venne quindi alla luce prematuramente. Il 10 gennaio, il neonato morì a causa di una malattia emolitica fetale neonatale. Sei mesi dopo, i genitori inoltrarono richiesta di risarcimento del danno subito. "All'esito dell'istruttoria e dall'esame della documentazione non emersero profili di responsabilità dei medici" - ricostruisce l'Asp che, per questo motivo, non aderì al procedimento di mediazione proposto - .

L'azienda sanitaria provinciale, nell'aprile del 2018, venne quindi citata dinanzi al tribunale di Agrigento. Alla fine dello scorso settembre, i giudici - in parziale accoglimento della pretesa risarcitoria - hanno condannato l'Asp al pagamento di di 410.128,12 euro complessivi. Il legale nominato dall'Asp ha espresso il proprio parere in merito all'assenza di profili per proporre appello. Essendo la sentenza munita di formula immediatamente esecutiva, l'Asp ha messo in liquidazione il risarcimento danni quantificato dal tribunale.