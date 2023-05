Verifiche sul personale in servizio nei reparti: il Nas passa in rassegna gli ospedali agrigentini

Controllo mirato ieri da parte dei carabinieri del Nas di Palermo in almeno due ospedali della provincia, cioè il "San Giovanni di Dio" di Agrigento e il "San Giacomo d'Altopasso" di Licata.

I militari, a quanto pare - ma al momento non vi sono versioni ufficiali - avrebbero effettuato delle verifiche per quanto riguarda le presenze dei dipendenti nei vari reparti e oggi - sempre stando a quanto trapela - avrebbero chiesto documentazione.

Una presenza, quella dei carabinieri, che non è sfuggita anche ai cittadini che si trovano nelle strutture sanitarie ma che non è chiaro appunto a cosa fosse mirata: se si trattasse di una verifica finalizzata ad accertare o meno casi di assenteismo o se guardasse invece ai temi di cui si è spesso dibattuto in queste settimane, cioè la carenza di risorse umane nelle strutture sanitarie non è chiaro.

Certo è invece che l'Asp, contattata da Agrigentonotizie.it risponde che "Al momento in direzione non si hanno notizie al riguardo" e che il controllo "non risulta".