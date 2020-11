Il Coronavirus fa un'altra vittima: muore una 56enne, aumentano anche i ricoveri

Il Covid-19 fa un’altra vittima. Dopo il decesso dell'anziana di Canicattì avvenuto appena poche ore prima, Camastra oggi piange una donna di 56 anni. Ad annunciarlo è il sindaco del piccolo comune dell’Agrigentino. I contagi, intanto, non si fermano. E continuano, purtroppo, anche i ricoveri.

Nuova tragedia a Camastra

La donna è deceduta all’ospedale Civico di Palermo. La 56enne è la seconda vittima, di Camastra, morta a causa del Coronavirus. "Oggi Camastra perde una moglie, una mamma, una nonna e una donna esemplare. Ovunque tu sia - scrive in una nota il sindaco Dario Gaglio - sarei sempre nei nostri cuori". Si tratta, per Camastra, della seconda vittima nel giro di pochi giorni. A perdere la vita era stato, infatti, un settantottenne molto conosciuto nella piccola cittadina. Camastra, da qualche giorno, è diventata "zona rossa". Il comune dell'Agrigentino conta 27 persone positive al Covid 19.

Salgono a 6 i ricoverati di San Biagio Platani

C'è stato un nuovo ricovero di un paziente di San Biagio Platani positivo al coronavirus. E adesso gli ospedalizzati sono sei. Sono scesi, intanto, da 55 a 54 i contagiati. Calano e anche drasticamente - da 38 a 10 - i casi clinici sintomatici in corso d'accertamento. La commissione straordinaria, che governa il paese, ha deciso per una proroga - fino al 3 dicembre - dell'attività didattica in presenza.

Ansia al Municipio di Licata

Un dipendente del Comune di Licata è risultato positivo al tampone rapido per il Covid 19. La positività dovrà essere confermata dal tampone molecolare, ma intanto il sindaco Pino Galanti ha immediatamente chiuso il palazzo di città (sede del dipartimento Affari Generali, del gabinetto del sindaco e dell’aula consiliare) e ha disposto la sanificazione ed insieme a tutto il personale in servizio negli uffici di piazza Progresso, proprio in questi momenti sta eseguendo il tampone nella tenda da campo allestita in via Panepinto. (Leggi l'articolo)

(Aggiornato alle ore 12,30)