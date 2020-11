Dipendente del Comune positivo al Covid 19, chiuso il palazzo di città

Un positivo al Comune di Licata. Un impiegato comunale, secondo quanto fatto sapere dal sindaco Galanti, avrebbe contratto il Covid 19.

"La positività - si legge in una nota divulgata dal Comune - dovrà essere confermata dal tampone molecolare". Il sindaco ha disposto l'immediata chiusura del palazzo di Città ed ha ordinato la sanificazione.

"Insieme a tutto il personale in servizio negli uffici di piazza Progresso - fanno sapere dal Comune - proprio in questi momenti sta eseguendo il tampone nella tenda da campo allestita in via Panepinto".

“Continuo ad essere in campo, rischiando in prima persona, per tutelare – dice Pino Galanti – i miei concittadini. La sanificazione degli uffici del palazzo di città è già in corso, ma per oggi il Comune resterà chiuso. Ciò che mi preme sottolineare – conclude il sindaco Galanti – è che non vorrei che il mio sacrificio venisse vanificato dall’incoscienza di qualcuno. Stiamo combattendo una guerra contro un nemico subdolo, ma nessuno può permettersi imprudenze. Perciò restate a casa, uscite solo se è strettamente necessario, non create assembramenti, indossate sempre la mascherina. Insieme ce la faremo".