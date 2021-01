Abbandono di rifiuti, continua la repressione: 16 multe solo oggi

Abbandono di rifiuti senza regole, la polizia municipale continua a "beccare" cittadini incivili. La "resuscitata" squadra ecologia, voluta dal sindaco Miccichè e dall’assessore Trupia, continua infatti ad elevare verbali salatissimi contro chi non rispettat l'ambiente.

Nella sola giornata di oggi sono 16 le sanzioni comminate dal valore di 600 euro ciascuna, cui si aggiunge l'automatica segnalazione agli uffici per verificare la situazione di regolarità nel pagamento della Tari.

"Il servizio - dice il Comune - comunque continuerà senza sosta giorno e notte e durerà ancora per diversi mesi. L’invito dell’amministrazione comunale è quindi quello di mettersi in regola per il conferimento dei rifiuti, così da pagare il giusto ed evitare d’incappare in costose sanzioni che andrebbero comunque ad aggiungersi all’obbligo di registrarsi".