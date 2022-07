Polizia provinciale: è morto il tenente colonnello Vincenzo Giglio

E' morto, dopo una lunga malattia, il comandante della polizia provinciale e consigliere comunale di Naro Vincenzo Giglio. Il tenente colonnello della polizia provinciale - avrebbe compiuto 63 anni a novembre - era molto ben voluto non soltanto a Naro e ad Agrigento, ma nell'intera provincia. Sotto choc, nonostante sapessero della sua malattia, tutti i colleghi e coloro, concittadini soprattutto, che lo hanno conosciuto veramente.

"Va via una persona perbene, un avversario politico leale, un serio professionista, un uomo amato da molti per la sua gentilezza e la sua compostezza - ha scritto il sindaco di Naro, Maria Grazia Brandara - . Un modo di essere che non ha perso mai, nemmeno nei giorni della malattia. A nome della comunità narese mi stringi al dolore dei suoi familiari. Che la terra gli sia lieve".