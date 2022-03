L'incidente sulla statale 115, il diciottenne di Montallegro non ce l'ha fatta: Antonio è spirato dopo 4 giorni di agonia

Le preghiere e suppliche non sono servite. Il diciottenne Antonio Cinquemani, di Montallegro, che era rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale verificatosi lungo la statale 115 in territorio di Ribera, non ce l'ha fatta. Dopo 4 giorni di agonia, il giovane è spirato nel pomeriggio alla Rianimazione di Villa Sofia a Palermo.

Il ragazzo era molto conosciuto, e voluto bene da tutto il paese, perché spesso aiutava il papà nell'attività di street food. Era in sella ad una moto quando, nella notte fra venerdì e sabato, è rimasto coinvolto nell'incidente. A scontrarsi – per cause non chiare – furono una Volkswagen T-Cross, guidata dalla quarantacinquenne, e il ciclomotore Malaguti 125, condotto dal diciottenne. Sia il ragazzo che era in sella al ciclomotore che la donna, che era appunto al volante dell’utilitaria, rimasero seriamente feriti e i medici mantennero la prognosi sulla vita riservata. Il diciottenne di Montallegro, in elisoccorso, venne poco dopo trasferito dall'ospedale di Sciacca a "Villa Sofia" a Palermo dove appunto, nel pomeriggio, il suo cuore ha smesso di battere.