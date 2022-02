Incidente sulla statale 115: scontro fra moto e auto, due persone in gravi condizioni

Il diciottenne di Montallegro è stato trasferito, in codice “rosso”, al Trauma center dell’ospedale “Villa Sofia” di Palermo. E’ in gravi condizioni e la prognosi sulla vita è riservata. La donna, una quarantacinquenne originaria di Partinico, anche lei seriamente ferita, è stata ricoverata invece al “Giovanni Paolo II” di Sciacca. Anche lei è in prognosi riservata. E’ questo il bilancio di un brutto incidente stradale verificatosi durante la notte fra venerdì e ieri lungo la statale 115, in contrada Giardinello a Ribera.

A scontrarsi – per cause che ieri risultavano essere ancora in corso di accertamento e ricostruzione da parte dei carabinieri della tenenza cittadina – sono state la Volkswagen T-Cross, guidata dalla quarantacinquenne, e il ciclomotore Malaguti 125, condotto dal diciottenne. L’impatto, a quanto pare, è stato molto violento. Sia il ragazzo che era in sella al ciclomotore che la donna, che era appunto al volante dell’utilitaria, sono rimasti seriamente feriti. Ieri, per l’intera giornata, i medici degli ospedali dove sono stati ricoverati continuavano a monitorare il loro quadro clinico, ma la prognosi rimaneva riservata.