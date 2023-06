Non si è rassegnato dopo 11 anni alla fine della storia d'amore, minaccia l'ex e il suo nuovo compagno: "Vi brucio vivi"

Pare che non abbia accettato la fine della relazione sentimentale. E dopo ben 11 anni continuerebbe a far vivere nell'incubo la sua ex. La donna, sistematicamente, verrebbe insultata, mortificata e minacciata. Già lo scorso anno la ventinovenne aveva presentato denuncia alla stazione dei carabinieri. Di recente lo ha rifatto, bussando alla porta del commissariato di polizia. Minacce gravi è l'accusa formalizzata contro il trentunenne. E questo perché l'uomo avrebbe - stando a quanto è stato denunciato dalla donna - bussato alla porta di casa della sua ex e dopo aver sferrato calci e pugni contro l'uscio ha urlato: "Vi ammazzo, vi brucio vivi, vi brucio le macchine". Minacce, appunto, rivolte tanto all'ex quanto al nuovo compagno della donna. E in questa circostanza il trentunenne sarebbe stato in compagnia di altre 3 persone, una delle quali è rimasta in macchina.

Dopo che la donna, terrorizzata, ha composto il numero unico d'emergenza, il 112, l'ex e i suoi "compari" si sono rapidamente allontanati.

L'uomo è stato dunque denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. L'accusa formalizzata a suo carico è quella di minacce gravi.

I poliziotti, per scongiurare il ripetersi di simili situazioni, sistematicamente, tengono d'occhio la donna vittima di così tanta rabbia ed ostinazione.