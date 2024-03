C'è un ordigno bellico in spiaggia? Polizia municipale transenna l'area

Un ordigno bellico, o almeno quello che sembrerebbe essere tale, è stato ritrovato dagli agenti della polizia municipale di Menfi. Ed è accaduto sulla battigia di Solette a Porto Palo.

Subito, i vigili urbani hanno informato tutti gli organi competenti e opportunamente delimitato l'area interessata. Un passaggio precauzionale per evitare che qualche curioso possa avvicinarsi. Si tratta di una zona balneare isolata e, secondo quanto emerge, non c'è alcun pericolo per la popolazione o per le abitazioni.

Non c'è nessuna certezza che si tratti di un ordigno bellico. Sembrerebbe esserlo, ma spetterà agli specialisti artificieri stabilirlo e, naturalmente, se si tratta di una bomba rimuoverla.