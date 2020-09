Piante di cannabis nell'orto e marijuana in dosi a casa: arrestato 43enne

E' stato trovato in possesso, in casa, di 350 grammi di marijuana già suddivisa in dosi. E nell'orto, assieme ad altri ortaggi, coltivava anche - stando all'accusa - delle piante di cannabis. Piante alte 1,50 metri. E' per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che i carabinieri della stazione di Menfi, coordinati dal comando compagnia di Sciacca, hanno arrestato un 43enne: F. F..

L'indagato, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato posto agli arresti domiciliari.

La "roba" è stata trovata durante una perquisizione domiciliare, realizzata nell'ambito di una operazione di contrasto allo spaccio. I carabinieri hanno sequestrato anche un bilancino di precisione e 6 mila euro, soldi ritenuti provento dell'illecita attività di spaccio.

I controlli per prevenire e reprimere lo spaccio vanno avanti, ad opera dei carabinieri, in qualsiasi punto dell'Agrigentino.