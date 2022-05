Maxi incendio lambisce villette di Zingarello: abitanti terrorizzati per ore

Ore di terrore quelle vissute dagli abitanti delle villette affacciate sul costone di Cipolluzzo a Zingarello: via Gaetano Carrano e parallele per la precisione. Qualcuno, senza essere visto, ha appiccato - a quanto pare in più punti - degli incendi e il fuoco, spaventoso, si è spinto fino alle villette e ai giardini coltivati. A causa del vento, ad un certo punto, le fiamme sono apparse essere quasi indomabili. Ed è in questi precisi istanti che gli abitanti della zona hanno iniziato a temere il peggio.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale che sono riusciti a circoscrivere le alte fiamme. Il peggio sembrava passato, di fatto. Ma durante la notte, le fiamme sono tornate a divampare. A mobilitarsi - anche perché appunto i pompieri erano alle prese con altri roghi - sono stati, questa volta, gli stessi abitanti della zona.

I residenti di Zingarello, dopo così tanta paura, hanno, adesso, un'unica speranza: che le forze dell'ordine riescano ad individuare i responsabili e che le pene siano commisurate al pericolo a cui espongono soprattutto anziani e bambini.