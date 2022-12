Sul posto i carabinieri della Tenenza di Favara e quelli di Agrigento che, per prima cosa, dovranno verificare la presenza di telecamere di videosorveglianza dato che nella zona ci sono due banche.

Senza alcuna sirena e nessuna segnalazione dunque alle forze dell'ordine, i ladri hanno agito indisturbati e in piena tranquillità: si sono diretti verso la cassaforte riuscendo ad aprirla e a trafugare tutto il contenuto: una grossa quantità di oggetti preziosi il cui valore, certamente alto, è comunque in corso di valutazione. Pare che ammonti ad alcune centinaia di migliaia di euro.

Un colpo da diverse centinaia di migliaia di euro nella gioielleria Urso di Favara in corso Vittorio Emanuele. I ladri sono riusciti ad entrare, durante la notte, all’interno dell’esercizio commerciale forzando la saracinesca con il metodo della schiuma. Un colpo eseguito alla perfezione dato che sarebbe stato anche disattivato l'allarme.

Sono riusciti ad aprire la cassaforte trafugando tutto il contenuto. E’ successo durante la notte in via Vittorio Emanuele

Maxi furto in gioielleria, i ladri portano via preziosi per centinaia di migliaia di euro