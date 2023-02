Masso sfonda lunotto dell'auto di un impiegato del Parco archeologico, è stato un avvertimento?

E’ stato un danneggiamento mirato? O un raid vandalico che avrebbe potuto “toccare” chiunque? Se lo stanno chiedendo, in queste ore, i carabinieri di Agrigento che hanno avviato le indagini a quanto accaduto ad un impiegato regionale in servizio al Parco archeologico Valle dei Templi. L’auto dell’uomo è stata raggiunta, mentre era posteggiata dinanzi all’abitazione, da un masso. A scagliarlo contro il lunotto posteriore è stato qualcuno che, almeno fino ad ieri, era ancora ignoto. Il lunotto è andato, inevitabilmente, in frantumi e quindi all’impiegato del Parco archeologico e paesaggistico sono stati provocati degli importanti danni, coperti però – per sua fortuna – da polizza assicurativa.

Tutto è accaduto, nella periferia della città dei Templi, lo scorso mercoledì pomeriggio, alle 15,40 circa. La denuncia è stata formalizzata dal dipendente regionale l’indomani mattina. I militari dell’Arma hanno, naturalmente, subito informato la Procura della Repubblica e hanno avviato le indagini. Non sarà semplicissimo identificare i balordi, o il balordo, che hanno agito e questo perché, a quanto pare, nei pressi dell’abitazione dell’impiegato non vi sono, o almeno non vi dovrebbero essere, impianti di videosorveglianza, né pubblici, né privati.

Servirà verosimilmente del tempo dunque per provare a fare chiarezza su quanto ha determinato un danno – l’ammontare, ieri, risultava essere ancora in corso di quantificazione – all’impiegato regionale. Non filtra nessuna indiscrezione, da parte dei carabinieri. Né sull’attività investigativa appunto avviata, né sulle eventuali dichiarazioni raccolte dall’agrigentino. Perché è scontato – le domande sono di rito – che i militari dell’Arma abbiano cercato di capire se l’uomo aveva avuto, di recente, dei dissidi, dei problemi, di qualunque natura, con qualcuno. Racconti o dichiarazioni che potrebbero, chiaramente, far imboccare la giusta pista investigativa ai carabinieri. Ciclicamente, tanto in città quanto nel resto della provincia, si registrano danneggiamenti di autovetture. Ma si tratta di graffi alla carrozzeria o, e in questo caso sembrano raid mirati, di pneumatici tagliati. Fino ad ora, di recente, non sono stati mandati in frantumi lunotti con lancio di sassi.