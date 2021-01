Mafia, traffico di droga e politica: l'operazione "Oro bianco" al vaglio del riesame

Fra lunedì e martedì saranno ridiscusse le dodici ordinanze di arresto per i presunti componenti del "paracco" di Rosario Pace

L'inchiesta "Oro bianco", che ha disarticolato il clan di Palma, il cosiddetto "paracco", che sarebbe stato diretto da Rosario Pace, approda al tribunale del riesame dove la difesa chiederà in udienza la revoca dei provvedimenti restrittivi dei dodici arrestati.

Nel blitz, eseguito dai carabinieri all'alba del 13 gennaio, è finito in carcere pure il consigliere comunale di Palma di Montechiaro, Salvatore Montalto, 52 anni, arrestato con l'accusa di associazione mafiosa. Il bancario, primo degli eletti nella lista dell'Udc alle amministrative del 2017, è accusato di avere agevolato gli interessi della famiglia mafiosa mettendo anche a disposizione i servizi bancari dell'Unicredit, di cui è dipendente, consentendo di incassare gli assegni del clan con le somme di denaro frutto di estorsioni e traffico di droga.

Montalto, in occasione dell'interrogatorio di garanzia, ha fatto scena muta come tutti gli altri. Si tratta dello stesso Rosario Pace, 50 anni, di Palma; Domenico Manganello, 46 anni, di Palma; Sarino Lauricella, 52 anni, di Palma; Sarino Lo Vasco, 53 anni, di Palma; Tommaso Vitanza, 70 anni, di Palma; Giuseppe Morgana, 36 anni, di Palma; Gioacchino Pace, 50 anni, di Palma; Salvatore Emanuele Pace, 33 anni, di Palma, Gioacchino Rosario Barragato, 60 anni e Giuseppe Blando, 46 anni, di Favara. Ai domiciliari, per ragioni legate all'età, il 74enne Calogero Lumia.

I difensori (gli avvocati Francesco Scopelliti, Giuseppe Vinciguerra, Santo Lucia, Domenico Ingrao, Maria Alba Nicotra, Rosalia Palumbo Piccionello e Giovanni Lo Monaco) hanno depositato i ricorsi al tribunale della libertà dove sarà chiesto l'annullamento delle ordinanze cautelari. Le udienze sono state fissate fra lunedì e martedì.