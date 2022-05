Ricettazione, favoreggiamento e minacce a cronista: riparte terzo processo sull'operazione "Mosaico"

Il presidente della prima sezione penale Alfonso Malato sta celebrando il processo a carico del favarese Carmelo Vardaro, altro imputato dell'inchiesta Mosaico ed è, quindi, incompatibile.

Il dibattimento a carico di Maurizio Di Stefano, 48 anni, di Favara, l'uomo che - secondo un'ipotesi investigativa rimasta tale - avrebbe ucciso nel 2015 l'imprenditore Carmelo Bellavia dando origine a una carneficina con cinque omicidi una decina di agguati falliti, si celebrerà, così, davanti ai giudici della seconda sezione penale presieduta da Wilma Angela Mazzara.

Di Stefano, che ha nominato come difensore l'avvocato Salvatore Cusumano, è imputato di minaccia con metodo mafioso ai danni di un giornalista, ricettazione e favoreggiamento. Fra il 2017 e il 2018, in particolare, avrebbe contattato il cronista telefonandogli su whatsapp e provato a intimorirlo dicendogli che lo sarebbe andato a cercare e doveva smettere di occuparsi delle sue vicende giudiziarie precisando che non aveva paura che registrasse la telefonata o avvisasse le forze dell'ordine.

Le altre ipotesi di reato a suo carico sono di ricettazione e favoreggiamento aggravati. La prima ipotesi si riferisce al ritrovamento di un'auto risultata rubata la notte fra il 23 e il 24 maggio del 2017 nel garage di Favara dove aveva appena subito un attentato insieme a Carmelo Nicotra: un commando gli sparò alcuni colpi di kalashnikov alle spalle e riuscì a salvarsi.

L'ipotesi di favoreggiamento scaturisce dal fatto che avrebbe mentito agli inquirenti per coprire i suoi stessi attentatori.