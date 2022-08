Madre si rifiuta di dare i soldi al figlio e il 25enne va su tutte le furie: spintonata la donna, distrutti mobili e suppellettili

La madre si rifiuta di dargli i soldi, chiesti e recriminati da giorni, e il figlio – un venticinquenne – va su tutte le furie, scagliandosi contro la donna e distruggendo mobili e suppellettili. Sono stati momenti d’inferno quelli vissuti, e forse non è stata neanche la prima volta, dalla sessantenne agrigentina. A riportare la calma nell’abitazione del centro storico sono stati i poliziotti della sezione Volanti della Questura. Gli agenti non soltanto hanno evitato che si registrasse qualcosa si brutto, ma hanno anche trovato il giovane in possesso di marijuana: motivo per il quale è stato segnalato alla Prefettura. Già nei giorni precedenti, prima di Ferragosto, lo stesso ragazzo era finito nei guai, dopo un controllo dei carabinieri, sempre perché trovato in possesso di stupefacenti.

Stando a quanto è emerso, il venticinquenne reclamava – e, appunto, già da un po’ – dei soldi. La mamma, temendo che quel denaro potesse servirgli per comprare della “roba”, s’è, naturalmente, rifiutata. E anche categoricamente. Ad un certo punto, il giovane non ci ha visto più ed è andato su tutte le furie. Avrebbe prima strattonato la mamma e poi s’è scaraventato contro i mobili e i suppellettili dell’abitazione, distruggendoli. Qualcuno ha lanciato l’allarme, componendo il numero unico d’emergenza: il 112. Nel cuore di “Girgenti” è accorsa dunque la prima pattuglia disponibile della sezione Volanti. Non c’era, del resto, proprio per evitare il peggio, neanche un secondo di tempo da perdere. I poliziotti hanno accertato che il giovane, purtroppo, fa uso di stupefacenti, motivo per il quale è scattata la perquisizione domiciliare. A margine della verifica è stata trovata una dose di marijuana e dunque il venticinquenne è stato segnalato, quale consumatore abituale di droghe, alla Prefettura. La mamma, seppur preoccupata e spaventata per la reazione del figlio, non ha formalizzato nessuna denuncia a suo carico.